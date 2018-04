Syrische rebellen niet onder de indruk van aanval door Westen: "Aanvallen zijn 'grap' zolang Assad aan de macht blijft" Redactie

14 april 2018

14u42

Bron: Belga 10 De Syrische rebellengroep Jaish al-Islam noemt de aanvallen van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië tegen het regime "een grap" zolang president Bashar al-Assad aan de macht blijft.

"Het instrument van de misdaad bestraffen terwijl de misdadiger mag blijven. Een grap", aldus hoge verantwoordelijke van de groep Mohammed Allouche. Jaish al-Islam had tot voor kort de controle over Douma, de stad die het doelwit was van de vermoedelijke chemische aanval van vorig weekend, waarbij meer dan 40 doden vielen. Die aanval, die de VS en de internationale gemeenschap toeschijven aan het Syrische regime, was de reden voor de luchtaanvallen van zaterdag door de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië op Syrische doelwitten. Het Syrische regime ontkent elke betrokkenheid en noemt de aanval een fabricatie van de rebellen.

Ook andere leden van de Syrische oppositie lieten zich al kritisch uit over de westerse aanvallen. Ze laken het stilzwijgen van de internationale gemeenschap wanneer het regime traditionele wapens gebruikt die veel dodelijker zijn dan chemische wapens.

"Misschien zal het regime nu geen chemische wapens meer gebruiken, maar het zal niet twijfelen om wel nog wapens te gebruiken die door de internationale gemeenschap aanvaard worden", klinkt het bij het onderhandelingcomité van de Syrische oppositie, dat de belangrijkste oppositiegroepen groepeert. "De aard van de aanvallen stuurt slechts één boodschap naar Assad: je mag geen Syrische kinderen blijven doden met chemische wapens, gebruik daarvoor enkel traditionele wapens."