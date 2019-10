Syrische rapper toont wat oorlog met zijn stad en haar inwoners deed in pakkend YouTube-filmpje AW

14 oktober 2019

10u12

Bron: Middle East Eye 4 “De speeltuin van de Russische leider”, zo noemt rapper Amir Almuarri (20) zijn geboorteland Syrië in zijn nieuwste lied. De video die bij dat liedje hoort, toont de verwoeste stad Idlib en haar inwoners: “Wij leven nog”.

Het geweld in Syrië startte zo’n acht jaar geleden, toen Almuari amper twaalf jaar oud was. Hij groeide op in Maarat, enkele kilometers ten zuiden van Idlib. “Ik had geen idee wat er aan de hand was”, vertelt de Syrische rapper. “Maar ik zag en beleefde zoveel dingen.”

In 2013 vluchtte hij samen met zijn broer naar Turkije, een onprettige ervaring want hij voelde er zich een “outsider”. Dus keerde hij vorig jaar terug naar Idlib, ondanks de oorlog. Dat betekende ook meteen het begin van zijn rapcarrière, een uitlaatklep waarbij het vertelt over de afschuwelijke situatie in zijn thuisland. Zo vertelt hij bijvoorbeeld hoe zijn broer door een Turkse sluipschutter werd doodgeschoten aan de grens met Syrië.

“Wij leven nog, ondanks alles”

Zijn laatste clip “On All Fronts” werd meer dan 32.000 keer bekeken en haalde meermaals de internationale media. In beeld 60 Syriërs die recht in de lens staren. Op de achtergrond een verwoeste stad. “We hebben geprobeerd iedereen van onze samenleving bij het project te betrekken”, legt de rapper uit. “Om te laten zien dat er niet alleen terroristen leven in Idlib.”

Het was alleszins geen makkelijk project: “Want hoe maak je een filmpje terwijl je langs rechts en links gebombardeerd wordt?”. Maar Almuari vond het belangrijk om door te zetten. “Wij leven nog weet je? Ondanks alles.” En het leven lijkt er inderdaad gewoon verder te gaan: kinderen spelen, mannen gaan naar de kapper en dokters proberen te werken.

In Idlib vinden nog steeds luchtaanvallen plaats. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vielen er daarbij zeker 1.000 doden sinds april.