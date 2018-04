Syrische president niet onder indruk na aanval: "Westen is controle en geloofwaardigheid kwijt" FT

14 april 2018

08u55

Bron: Belga & VRT NWS 0 Het regime in Syrië heeft de luchtaanvallen op haar grondgebied een "barbaarse en brutale agressie" van het Westen genoemd, aldus het Syrische staatspersbureau Sana. De Syrische president Assad lijkt niet onder de indruk van de aanval.

"Het Westen is alle invloed en geloofwaardigheid kwijt in het conflict in het Midden-Oosten en voerde daarom maar een raketaanval op Syrië uit onder leiding van de VS." Dat zei de Syrische president Assad in een reactie op de aanval op zijn grondgebied. Volgens de president weerhoudt het er hem niet van "de strijd tegen terrorisme in alle hoeken en gaten van Syrië voort te zetten'' en de terroristen te verslaan. Met die term bedoelt het regime in Damascus opstandelingen. De belangrijkste strijdgroepen die Assads regime in de zeven jaar durende burgeroorlog bedreigen, zijn soennitische extremisten.

De aanvallen afgelopen nacht waren erop gericht een missie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) te "dwarsbomen", aldus nog het officiële persbureau dat doelt op het onderzoek dat de organisatie vanaf vandaag zou instellen naar een verondersteld gebruik van chemische wapens in de stad Douma. "De agressie (...) heeft als belangrijkste doelwit het werk van het team te dwarsbomen, vooruit te lopen op zijn conclusies en druk uit te oefenen op zijn missie in een poging om de leugens weg te moffelen."

Syrië veroordeelt de "duidelijke inbreuk" op het internationaal recht "ten sterkste" en roept de internationale gemeenschap op in te gaan tegen die "agressie". Die wakkert de spanning in de wereld aan en vormt een bedreiging voor de vrede en de veiligheid. Nog volgens het persbureau "mislukte de agressie" en lukte het de Verenigde Staten en zijn bondgenoten niet "hun terreurwerktuigen te redden".

Deze ochtend kwamen aanhangers van het regime van president Assad al op straat. "Het regime van Assad geniet nog altijd veel steun", zei oorlogsjournalist Rudi Vranckx daarover tijdens het Extra Journaal deze ochtend. "Al blijft het afwachten hoe georkestreerd zoiets iets. Assad dicteert."