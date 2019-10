Syrische president Assad: “Turkije moet geen vijand worden” ttr

31 oktober 2019

23u00

Bron: anp 0 De Syrische president Bashar al-Assad wil niet dat Turkije een vijand wordt, ondanks het feit dat de twee landen sinds kort tegenover elkaar staan in het noorden van Syrië. Dat liet hij vandaag weten in een interview op de Syrische staatstelevisie.

Ankara trok eerder deze maand het noorden van Syrië binnen, onder meer om Koerdische milities uit het gebied te verdrijven. Assad heeft zijn troepen daarop richting het noordelijke grensgebied met Turkije gestuurd.

Wel noemde Assad de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zelf "een vijand", omdat hij een beleid voert dat vijandig is tegen Syrië. "Maar ondanks dat moeten we ervoor zorgen dat Turkije niet in een vijand verandert. Daar kunnen vrienden als Rusland en Iran een rol bij spelen", zei hij.

Turkije staat aan de kant van groeperingen in Syrië die al jaren vechten tegen de troepen van Assad in de burgeroorlog. Die begon in 2011.