Syrische president Assad bezoekt onverwachts troepen in Idlib en noemt Erdogan “een dief” ADN

22 oktober 2019

13u47

Bron: Belga 0 De Syrische president Bashar al-Assad heeft onverwacht zijn troepen in de noordwestelijke provincie Idlib bezocht. Dat deed hij voor het eerst sinds het begin van de conflicten in 2011. Verder noemde Assad de Turkse president Recep Tayyip Erdogan "een dief".

Voor het eerst bezoekt de Syrische president de noordwestelijke regio die in handen is van rebellen en jihadisten en waar sinds eind augustus een wapenstilstand geldt die door Rusland werd aangekondigd. Volgens Assad is het bestrijden van de rebellen en jihadisten in de regio cruciaal om tot een einde te komen aan de oorlog in Syrië. "De strijd in Idlib is de grondslag voor het beëindigen van wanorde en terrorisme in alle Syrische regio's", aldus Assad.

De Syrische overheid, die wordt gesteund door Rusland en Iran, heeft de controle herwonnen in het grootste deel van het land. De provincie Idlib, aan de Turkse grens, is echter nog steeds in handen van de rebellen, terwijl Koerdische groepen en Turkije momenteel in de clinch liggen in de noordoostelijke regio na de overwinning op terreurgroep Islamitische Staat.



Assad beschreef de Turkse President Recep Tayyip Erdogan tijdens zijn bezoek aan de regio als een "dief", zo berichtte het staatsagentschap SANA vandaag. "Hij heeft de fabrieken, tarwe en olie beroofd, en vandaag berooft hij het land", aldus Assad.