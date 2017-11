Syrische oppositieleider gooit handdoek in de ring kv

04u31

Bron: Belga 1 REUTERS De Syrische oppositieleider Riyad Hijab. De leider van de Syrische oppositie, Riyad Hijab, heeft zich teruggetrokken. Twee jaar lang leidde hij het Hoge Onderhandelingscomité van Regimetegenstanders (HNC), een overkoepelende organisatie van groepen van de versplinterde oppositie tegen president Bashar al-Assad.

Hijab gaf naar verluidt geen reden voor zijn terugtreden. Ook andere leden van het door Saoedi-Arabië gesteunde comité legden hun ambt neer, klonk het. Bronnen binnen de Syrische oppositie kunnen dat voorlopig niet bevestigen.

Hijab was vroeger minister-president van Syrië, maar distantieerde zich in 2012 vlak na het begin van de opstand tegen de regering van Assad. Hij was ook betrokken bij de onsuccesvolle Syrië-gesprekken onder bemiddeling van de Verenigde Naties in Genève. De achtste ronde daarvan begint op 28 november. Het terugtreden van Hijab kan ook gevolgen hebben voor het door Moskou voorgestelde Congres van Syrische Volkeren. Moskou wil dat daarin gesproken wordt over een nieuwe naoorlogse orde in het land. Een agenda daarvoor ligt nog niet vast.

De burgeroorlog in Syrië ontwikkelde zich in maart 2011 uit protest tegen de regering. Sindsdien zijn er volgens de Verenigde Staten meer dan 400.000 personen omgekomen en miljoenen anderen op de vlucht geslagen. Grote delen van het land zijn vernietigd.