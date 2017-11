Syrische oppositie vormt verenigd comité voor vredesonderhandelingen kv

00u59

EPA Gewapende gebouwen in de omgeving de stad Al-Boukamal, nabij Deir ez-Zor. De Syrische oppositie zal voor de vredesonderhandelingen in Genève een verenigd comité samenstellen waarin voor het eerst alle groepen vertegenwoordigd zullen zijn. Dat heeft ze vrijdag bekendgemaakt. Tijdens vorige onderhandelingsrondes in de Zwitserse stad, onder auspiciën van de Verenigde Naties, slaagde de oppositie er nooit een om een gemeenschappelijk front te vormen.

In totaal vergaderden in de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad 140 vertegenwoordigers van de verschillende Syrische oppositiegroepen. Na drie dagen konden ze een akkoord bereiken om een verenigd comité met 36 leden samen te stellen. Dat zal het zogenaamde hoog onderhandelingscomité vervangen, dat tot nu toe deelnam aan de onderhandelingen in Genève. Naser al-Hariri, die ook al het hoog comité leidde, blijft voorzitter van het verenigd comité.

De vredesonderhandelingen in Genève gaan op 28 november weer van start.

