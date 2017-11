Syrische oppositie komt naar vredesoverleg in Genève

kv

01u38

Bron: Belga

0

afp Bassma Kodmani.

De Syrische oppositie is er vandaag in Riyad in geslaagd om een akkoord te bereiken over een verenigde delegatie voor de komende onderhandelingen in Genève, onder bemiddeling van de Verenigde Naties. "We zijn het eens geraakt met de twee andere oppositiegroepen om een verenigde delegatie te sturen om deel te nemen aan de rechtstreekse onderhandelingen in Genève", zei Bassma Kodmani, een van de leiders van het team onderhandelaars.