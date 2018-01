Syrische oppositie gaat vredesgesprekken in Sotsji boycotten ep

27 januari 2018

07u23

Bron: Belga 0 Het Hoog Onderhandelingscomité (HNC) van de Syrische oppositie heeft vanochtend verklaard dat het de vredesgesprekken in het Russische vakantieoord Sotsji volgende week zal boycotten. Dat maakte het HNC via Twitter bekend.

"Het HNC kondigt zijn boycot aan van de conferentie in Sotsji waar Rusland ons voor had uitgenodigd op 29 en 30 februari", klinkt het in het Arabisch. Het HNC is een koepelorganisatie die in het leven werd geroepen om de Syrische oppositie te vertegenwoordigen bij de vredesgesprekken in Genève.

De Syrische oppositie zou later vandaag een persconferentie moeten geven in Wenen om meer uitleg te geven over haar beslissing om niet naar Sotjsi te gaan. Ook is het de bedoeling om de resultaten bekend te maken van de twee dagen durende gesprekken die begeleid worden door VN-bemiddelaar Staffan de Mistura.

Meer over HNC

Sotsji