Syrische moeders “genoodzaakt” om minderjarige dochters uit te huwen in ruil voor eigendom kv

28 maart 2019

22u42

Bron: Reuters 1 Sinds de burgeroorlog in Syrië acht jaar geleden uitbrak, lieten bijna de helft van de inwoners hun woningen, dorpen en steden noodgedwongen achter. Miljoenen vrouwen, die hun echtgenoten verloren in de oorlog, kunnen echter niet zomaar naar huis terugkeren. Ze kunnen immers niet bewijzen dat hun huis, dat typisch op naam van hun echtgenoot staat, van hen is. Sommigen zien geen andere oplossing dan hun minderjarige dochter uit te huwelijken in ruil voor eigendom.

Vele Syrische dorpen en steden raakten verwoest in de oorlog, samen met hun land- en burgerlijke registers. Dat maakt het bijzonder moeilijk voor mensen om weer documenten in handen te krijgen die ze verloren hebben, of zelfs nooit gehad hebben. Vrouwen worden daarnaast dubbel zo zwaar getroffen, omdat vaak enkel de naam van hun echtgenoot op de eigendomspapieren stond.

“Vrouwen in Syrië kampen al met een discriminerende wettelijk kader, waarbij de Sharia-wetgeving hen bij een erfenis slechts de helft geeft van het aandeel van hun man”, zegt Laura Cunial, juridisch expert bij de Norwegian Refugee Council (NRC). “Nu zijn ze nog slechter af: het grootste deel van het land is vernietigd en het weinige dat overblijft om op te eisen, ligt meestal buiten het bereik van de vrouwen omdat ze niet de juiste documenten kunnen voorleggen om de eigendomstitels te krijgen.”



Dit werkt kindhuwelijken in de hand, omdat veel vrouwen “zo wanhopig zijn dat ze hun dochters uithuwen aan landeigenaars zodat ze een dak boven hun hoofd hebben”, aldus Cunial.

Juridisch niemandsland

Slechts vier procent van de vrouwelijke vluchtelingen die door NRC ondervraagd werden in Jordanië en Libanon hadden eigendom in Syrië dat op hun naam stond. “Zich bezighouden met de wetten aangaande land en regulering was de taak van de man, maar nu zijn de meesten van hen overleden”, aldus Cunial. “Daardoor zitten vrouwen vast in een juridisch niemandsland en zijn ze niet in staat om eigendom te erven of te verkopen.”

Bovendien werd eigendom voor de oorlog vaak bepaald aan de hand van gewoonterecht en veel mensen leefden in informele nederzettingen. Veel Syriërs sloegen op de vlucht zonder hun eigendomsdocumenten of de papieren werden aan controlepunten geconfisqueerd.

NRC schat dat er in Syrië zo’n twee miljoen rechtszaken aangespannen zullen worden om een teruggave te bekomen voor verloren en beschadigd eigendom.