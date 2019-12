Syrische luchtverdediging onderschept raketten uit Israël HR

22 december 2019

23u49

Bron: Belga 0 Buitenland De Syrische luchtverdediging heeft zondagavond geschoten op Israëlische raketten en kon een van de “doelen” neerhalen in de buitenwijken van Damascus. Dat meldt het staatspersagentschap Sana.

Volgens het Syrische Observatorium van de Mensenrechten, een ngo die opereert vanuit Groot-Brittannië, waren er drie explosies in de buitenwijken van Damascus. Verdere details kon het voorlopig nog niet geven.

Het Israëlische leger heeft de voorbije jaren, sinds het begin van het conflict in Syrië in 2011, al verschillende keren Iraniërs en Hezbollah in Syrië aangevallen.

Op 20 november kwamen nog 23 mensen om bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië. De aanvallen waren tegen stellingen van het Syrische bewind en Iraanse bondgenoten gericht.

Een woordvoerder van het Israëlische leger wilde niet reageren op de berichten van Sana.