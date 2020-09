Syrische luchtafweer onderschept Israëlische raketten IB

02 september 2020

23u45

Bron: Belga 0 De Syrische luchtafweer heeft raketten die werden afgevuurd door Israëlische gevechtsvliegtuigen onderschept. Dat meldde het Syrische staatspersagentschap Sana deze avond. Het Syrische observatorium voor de mensenrechten bevestigt de aanval.

Volgens Sana was de Syrische luchtmachtbasis T4, in de provincie Homs, het doelwit van de aanval. "Ons luchtafweergeschut confronteerde de raketten en haalde de meeste uit de lucht", luidt het. Er is "alleen materiële schade".

Maandag voerde Israël nog bombardementen uit ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. Daarbij vielen minstens elf doden.

Israël voert regelmatig bombardementen uit in Syrië. Die zouden vooral gericht zijn op pro-Iraanse milities. Iran is een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad en Israël wil vermijden dat het land zijn militaire invloed in de regio vergroot.

