Syrische leger zet opmars in provincie Idlib verder en doodt vijf Turkse militairen HR

10 februari 2020

14u29

Bron: Belga 0 Buitenland Het Syrische leger heeft vandaag vijf Turkse militairen gedood in de provincie Idlib. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie bij televisiezender NTV. De doden vielen bij een aanval van het Syrische leger op een Turkse militaire controlepost in de Syrische regio. Het Turkse leger heeft direct tegenmaatregelen aangekondigd.

Vorige week begon het geweld tussen beide landen toen een aan het Syrische regeringsleger gelieerde militie een aanval uitvoerde op Turkse troepen. Toen kwamen zeker acht Turken om het leven.

Het Syrische leger van president Bashar al-Assad is bezig aan een opmars in Idlib. Dat is de laatste provincie waar nog jihadistische milities zitten. Turkije is de provincie ook ingetrokken, om de grensregio veilig te stellen.