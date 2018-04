Syrische leger voerde sinds zondag 65 luchtaanvallen uit in rebellengebied kg

16 april 2018

18u05

Bron: Belga 3 De Syrische regering heeft de voorbije 24 uur minstens 65 bombardementen uitgevoerd op rebellengebied op het platteland van Homs en Hama in het centrum van het land. Volgens de vanuit Groot-Brittannië opererende website Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) bereidt het regime met de bombardementen een nieuw grondoffensief voor.

Activisten in de regio zeggen dat er zondag hevige gevechten plaatsvonden tussen regeringstroepen en rebellen, en dat het Syrisch leger op sommige plaatsen wist op te rukken. Volgens een militaire bron richt het regime na de verovering van Ghouta zijn pijlen op de regio rond Homs, in het centrum van het land, en Daraa in Zuid-Syrië. In Daraa begon in 2011 de opstand tegen de Syrische president Bashar al-Assad.

"De regering wil een veilige corridor van Damascus via Homs naar Aleppo openen. Met dit offensief wil ze de controle over de snelweg van Homs naar Slimah verwerven", zei Rami Abdel Rahman, het hoofd van SOHR, aan dpa.

De verovering van Oost-Ghouta is de belangrijkste zege voor Assad sinds de inname van Aleppo in december 2016. Maandag zijn duizenden Syriërs op straat gekomen in Damascus om de val van Oost-Ghouta te vieren en de Westerse bombardementen op Syrië te veroordelen. De betogers bliezen verzamelen op het Omayyadenplein. Ze droegen Syrische vlaggen en portretten van Assad. Ook de beeltenis van diens voorganger, zijn vader Hafez al-Assad, was her en der te zien.