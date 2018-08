Syrische leger richt zijn pijlen (en raketten) op Idlib: inwoners zetten zich schrap voor mogelijk gewelddadig offensief IVI

20 augustus 2018

12u11

Bron: CNN, Al Jazeera 0 Het voorbije jaar heeft het Syrische leger - met hulp van Rusland - het ene na het andere rebellengebied bevrijd. En nu zou het regime van Bashar al-Assad Idlib aangeduid hebben als volgende doelwit. De provincie in het noordwesten van Syrië is het laatste bolwerk van de rebellen en Assad wil hen koste wat het kost weg. Maar het groot aantal aanwezige oppositiestrijders en de dichtbevolkte omgeving kunnen van dit offensief een groot bloedbad maken.

Bij het bevrijden van andere rebellengebieden in het land hebben heel wat strijders van de oppositie een deal kunnen maken met de Syrische regering: als ze het gebied verlieten, konden ze met hun families naar Idlib vertrekken. Dat heeft van de provincie zowat een "dumpgebied" van rebellen en vluchtelingen gemaakt. Het aantal inwoners van Idlib is sinds het begin van de oorlog in 2011 verdubbeld naar drie miljoen. Een groot deel verblijft in tentenkampen nabij de Turkse grens.

Het is ondertussen dus ook een bastion geworden van oppositie-aanhangers. Verschillende rebellengroepen hebben onlangs aangekondigd dat ze hun krachten verenigen in een nieuwe coalitie. Met z’n 70.000 zullen ze vechten tegen Assads troepen, zo hebben ze gewaarschuwd. Het Syrische regime wil dus snel af van dit bolwerk. De laatste weken heeft het leger z’n aanvallen in de regio al opgevoerd. De Verenigde Naties waarschuwde eerder deze maand nog voor een mogelijk “bloedbad onder de burgers”. De VN vreest ook dat meer dan 700.000 mensen ontheemd zullen raken.

Pamfletten

Begin deze maand hebben vliegtuigen van de Syrische regering pamfletten gedropt boven de stad Jisr Al Shugur, in de provincie Idlib. De boodschap? “Jouw samenwerking met het Syrische Arabische Leger zal de gewapende terroristen helpen elimineren en zal jou en je familie beschermen.” Dezelfde pamfletten werden begin dit jaar ook uitgedeeld in Oost-Ghouta, vlak voor de Russische en Syrische troepen de aanval hebben ingezet om de rebellen uit te schakelen. Tussen februari en april werd het gebied continu gebombardeerd. Daarbij heeft het Syrische regime ook een gifgasaanval uitgevoerd op de stad Douma, dat op dat moment de laatste stad was in Oost-Ghouta die in handen was van de rebellen. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen tijdens het offensief. Op 14 april verklaarde het Syrische leger dat Oost-Ghouta officieel bevrijd was van de rebellen en terug volledig in handen was van de regering.

Geen vluchtroute

De inwoners van Idlib vrezen dat hen hetzelfde lot staat te wachten. Het Syrische leger komt steeds dichterbij en omsingelt de regio stilletjes aan, vluchten kunnen de inwoners niet. Turkije heeft de grens vorig jaar gesloten. Enkel humanitaire hulp mag nog door. Het land heeft sinds het begin van de oorlog al 3,5 miljoen Syriërs opgevangen en wil dus liever vermijden dat de regio wordt aangevallen en zo meer mensen over de grens stuurt. Gesprekken met Rusland en Syrië hebben nog niet tot een overeenkomst geleid, maar Turkije probeert druk uit te oefenen.

Een offensief in Idlib laat de inwoners weinig keuze. “Er rest ons niets anders dan onszelf verdedigen. We sterven eervol of we sterven eervol. Dat is de enige keuze die we hebben”, zegt de 48-jarige Hishan Hadar tegen CNN. Ook de andere inwoners beseffen maar al te goed wat hen mogelijk te wachten staat. "Iedereen hier weet dat het geweld steeds dichterbij komt, maar niemand ziet een vluchtweg", getuigt een man anoniem tegenover de Amerikaanse zender.