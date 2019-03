Syrische Koerden willen internationaal tribunaal om duizenden IS-strijders te berechten kg

25 maart 2019

16u46

Bron: Belga 0 De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben vandaag opgeroepen om een internationale rechtbank op te richten in het noorden en oosten van Syrië om de strijders van Islamitische Staat (IS) te berechten, nu de terreurgroep verslagen is.

"Om recht te doen zegevieren, roepen we de internationale gemeenschap op om een internationaal tribunaal in te stellen om de terroristen (van Islamitische staat, red.) in het noorden en oosten van Syrië te berechten", klonk het in een mededeling van de SDF.



De oproep volgt twee dagen nadat de Syrische Koerden, die gesteund worden door de Verenigde Staten, aankondigden IS verslagen te hebben. Ze namen na maandenlange gevechten het laatste bolwerk van IS in het oosten van Syrië in.

Meer dan 10.000 strijders

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten houden de Koerdische troepen meer dan 10.000 IS-strijders vast in Syrië. In hun mededeling zeggen ze dat ze hen volgens de internationale wetgeving zullen berechten. Landen waarvan burgers meevochten met IS wordt gevraagd hen terug te nemen.



De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben een groot deel van het Syrische grondgebied dat ooit door Islamitische Staat werd gecontroleerd ingenomen, ook de voormalige onofficiële IS-hoofdstad Raqqa.

