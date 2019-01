Syrische Koerden nemen acht IS-leden gevangen onder wie een Amerikaan (16) en Duitser (31) kv

09 januari 2019

16u50

Bron: Belga 0 Syrische Koerden hebben in het oosten van Syrië naar eigen zeggen acht IS-aanhangers gevangen genomen. Dat meldt de Koerdische militie YPG vandaag. Onder de gevangenen een Amerikaan van 16 jaar en een Duitser van 31 jaar.

De krijgsnaam van de Duitser is Abu Ibrahim al-Almani, zijn Duitse naam is Lucas Glass. Hij is 31 jaar en is in Dortmund geboren, zo laat YPG-woordvoerder Redur Chelil aan persagentschap DPA weten. Voorts waren er twee Oezbeken bij (Adil Rakhimov en Farhad Kaderov), een Rus (BimoeraJev Begjan), een Oekraïner(Askar Zarmanbetov), een Tadjiek (Mohammad Davlat) en een Kazakh (Sattibek Oshibajev). Ook maandag hadden de Democratische Krachten al vijf buitenlanders opgepakt, onder wie twee Amerikanen en een Ier.

De door YPG geleide Syrische Democratische Krachten hebben al veel gebieden van IS ingepalmd en hebben daarbij ook honderden jihadi's ingerekend. Volgens YPG waren de IS-leden van plan aanslagen te plegen op civiele doelwitten.