Syrische IS-strijder loopt vrij rond in Nederland LVA

03u27

Bron: ANP, De Volkskrant 1 Reuters De man zou lid zijn van terreurgroep Islamitische Staat. Een Syrische IS-strijder verblijft op valse papieren in Nederland. Bronnen rond veiligheidsdiensten bevestigen dat de 31-jarige man een "zwaar geval" is, meldt de Nederlandse Volkskrant vandaag.

De IS'er bezocht in september een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam waarbij ook activisten van het burgercollectief 'Raqqa is Being Slaughtered Silently' aanwezig waren. Hij werd door leden van de groep herkend.

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD hield de man al vóór de bijeenkomst in De Balie in de gaten. Hoe het dan kwam dat hij zomaar het debat kon bijwonen, dat toch vooraf door politie was gescreend en waarvoor extra veiligheidsmaatregelen van kracht waren, is niet duidelijk.

Zijn aanwezigheid doet de vraag rijzen wat er zal gebeuren met de vele IS-strijders nu IS bijna al zijn terrein kwijt is. Dat geldt niet enkel voor buitenlandse IS-strijders, maar natuurlijk ook voor Syrische. De Volkskrant wijst ook op het dilemma dat het voorval betekent voor de veiligheidsdiensten. De man oppakken is geen mogelijkheid, want het internationaal recht staat niet toe dat de man wordt uitgezet naar een land waar oorlog woedt.

De aanwezigheid van de IS-strijder heeft niet geleid tot een ander dreigingsbeeld in Nederland.