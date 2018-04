Syrische basissen opnieuw onder vuur, niet duidelijk wie bombardementen uitvoert

30 april 2018

Bron: Belga

In het centrum van Syrië zijn zondag opnieuw bombardementen uitgevoerd op militaire basissen. Dat melden de Syrische staatsmedia. Eerder had ook al de Britse ngo Syrisch observatorium voor de mensenrechten de luchtaanvallen gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is.