Syrisch ziekenhuis verwoest door luchtaanvallen, net als gewonden worden binnengebracht van eerder bombardement

30 januari 2018

Bron: Belga 1 Een ziekenhuis in Saraqab, in de Noord-Syrische provincie Idlib, is gisteren verwoest door twee luchtaanvallen. Daarbij vielen minstens vijf doden en zes gewonden, zo meldt Artsen zonder Grenzen vandaag. De ngo ondersteunde het ziekenhuis.

Volgens Artsen zonder Grenzen vond de aanval plaats toen er net gewonden binnengebracht werden van een bombardement een uur eerder op een markt in Saraqab. Bij die aanval op de markt zouden elf doden gevallen zijn, klinkt het.

Volgens de ziekenhuisdirecteur vielen bij de aanval op het ziekenhuis minstens vijf doden, onder wie een kind, en minstens zes gewonden, van wie drie mensen van het medisch personeel, aldus Artsen zonder Grenzen. Een deel van het gebouw is verwoest en het ziekenhuis kan niet langer functioneren.

Oorlogsrecht

"Dit bombardement toont hoe brutaal gezondheidzorg wordt aangevallen in Syrië", zegt Luis Montiel, verantwoordelijke van Artsen Zonder Grenzen in het noorden van Syrië. "Dat de aanval gebeurde tijdens de opname van gewonden is bijzonder schokkend en een duidelijke overtreding van het oorlogsrecht."

Het ziekenhuis is het enige openbare ziekenhuis in het district Saraqab, waar 50.000 mensen wonen, voegt de ngo toe. Artsen Zonder Grenzen leverde geneesmiddelen en medisch materiaal voor de spoeddienst van het ziekenhuis. De ngo geeft zelf niet aan wie er achter de aanval zou zitten. De vanuit Groot-Brittannië opererende organisatie Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten schrijft de bombardementen toe aan het Syrische regime.