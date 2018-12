Syrisch vluchtelingenkamp getroffen door modderstroom

ttr

29 december 2018

21u16

Bron: belga

0

In het noorden van Syrië is een vluchtelingenkamp getroffen door een enorme modderstroom. Honderden tenten zijn weggespoeld en heel wat drinkbaar water en voedsel is vernield. Dat melden de lokale hulpdiensten.