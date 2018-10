Syrisch vluchtelingenkamp al 9 maanden afgesloten van buitenwereld: jongetje (5 dagen oud) en meisje (4 maanden) verhongerd nadat voedselpakketten wegblijven Honderden anderen dreigen te sterven van de honger of aan ziektes die normaal makkelijk te genezen zijn IVI

19 oktober 2018

12u52

Bron: The Independent, MEA 0 Op twee weken tijd zijn in een Syrisch vluchtelingenkamp al tientallen mensen, waaronder een jongetje van vijf dagen oud en een meisje van vier maanden, gestorven van de honger. Al negen maanden kunnen hulporganisaties geen voedsel of geneesmiddelen in het kamp binnenbrengen omdat het Syrische leger en Jordanië alle toegangen hebben afgesloten. De VN heeft na weken van onderhandelen woensdag toestemming gekregen van Syrië om volgende week toch hulppakketten te leveren, maar het is nog maar de vraag of die deal tegen dan nog stand zal houden.

Het vluchtelingenkamp van Rukban, gelegen in de woestijn aan de grens met Jordanië, is sinds januari volledig afgesloten van de buitenwereld. Het Syrische leger heeft de toegangen tot het kamp afgesloten, waardoor al negen maanden lang geen voedselpakketten of andere hulpgoederen de 45.000 vluchtelingen kunnen bereiken. De meeste bewoners van het tentenkamp zijn vrouwen en kinderen. Activisten rapporteren dat de voorbije twee weken al tientallen mensen zijn omgekomen van de honger, of omdat ze geen zorg kunnen krijgen voor nochtans gemakkelijk te genezen ziektes.

Onder de overledenen zijn ook een jongetje van vijf dagen oud en een meisje van vier maanden, die met hun ouders de grens met Jordanië niet konden oversteken om naar een nabijgelegen ziekenhuis te gaan. Dat meldt Unicef. Verschillende hulporganisaties waarschuwen nu dat honderden anderen ook dreigen te verhongeren. “Mensen zijn er ernstig ondervoed, ze hebben extreme honger”, zegt Rula Amin, een woordvoerder van het Vluchtelingenagentschap van de VN. “Velen hebben ook last van huidziektes, ademhalingsproblemen en diarree. De harde winter die er zit aan te komen in de woestijn zal de situatie en het lijden van de mensen alleen maar verergeren.”

Smokkelroutes

De laatste levering van hulpgoederen was van de VN, zo’n negen maanden geleden. De inwoners van het kamp hebben de voorbije maanden nipt kunnen overleven op het voedsel dat werd binnengesmokkeld. Maar begin deze maand heeft het Syrische leger die smokkelroutes ook afgesloten. De makkelijkste weg om goederen te leveren is via de Jordaanse grens. Maar Jordanië heeft die grens in 2016 afgesloten na verschillende aanslagen in de buurt en het land is niet van plan om die terug open te stellen, zelfs niet voor hulp. Jordanië vindt dat, omdat het kamp op Syrisch grondgebied ligt, het dan ook de verantwoordelijkheid is van de Syrische staat.

Toestemming

Na weken van overleg, heeft de Syrische regering woensdag dan toch toestemming gegeven aan de VN om volgende week hulpgoederen te leveren. Maar zelfs met een overeenkomst tussen beide partijen, is het niet zeker of de VN ook werkelijk de goederen in het kamp zal krijgen. De vele Syrische checkpoints onderweg naar het kamp en rivaliserende gewapende groepen die leveringen wel eens bemoeilijken of tegenhouden.

Gewapende groepen

Vele bewoners van het tentenkamp zijn de voorbije maanden weggevlucht uit het kamp, maar niet iedereen geraakt weg. Er zouden gewapende groepen in het kamp geïnfiltreerd zijn die mensen die proberen te vertrekken, tegenhouden. Die rebellen vrezen namelijk dat wanneer er nog maar weinig gewoner burgers overblijven, ze zelf niet zullen overleven aangezien de hulp dan zeker zal wegblijven. Zolang er een grote populatie is met veel rouwen en kinderen, zullen hulporganisaties blijven proberen hulp te sturen.