Syrisch vliegtuig neergehaald door Turkse troepen HLA

03 maart 2020

11u36

Bron: Belga 3 In de Syrische provincie Idlib heeft het Turkse leger vanmorgen een vliegtuig van het Syrische leger uit de lucht geschoten. Dat meldt het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten en het Turkse ministerie van Defensie bevestigt het nieuws, en meldt dat een Turkse soldaat is omgekomen.

Het gaat om het derde Syrische vliegtuig dat het Turkse leger sinds zondag uit de lucht schoot. Staatspersagentschap Sana heeft bevestigd dat de Turkse troepen een Syrisch gevechtsvliegtuig geviseerd hadden, zonder te vermelden of het werd neergeschoten.

Het Turkse ministerie van Defensie bevestigt dat het vliegtuig werd neergehaald. "In het kader van de operatie 'Spring Shield', die met succes wordt voortgezet, is een L-39-vliegtuig van het regime neergeschoten", klinkt het. Volgens het Observatorium werd het vliegtuig neergehaald door een Turkse F-16. Het is nog niet duidelijk of de bemanning van het Syrische toestel de aanval overleefd heeft.

Het Turkse ministerie van Defensie meldt vandaag ook dat opnieuw een soldaat gedood werd bij gevechten. In totaal kwamen sinds begin februari al 50 Turkse soldaten om het leven.

De betrekkingen tussen Ankara en Moskou zijn verslechterd de afgelopen weken vanwege de situatie in Syrië. Zondag kondigde Turkije aan een offensief te hebben gelanceerd tegen het regime van Bashar al-Assad in de regio Idlib. Daarbij zijn twee vliegtuigen neergehaald en 19 Syrische soldaten gedood. De operatie, "Spring Shield", is gelanceerd na weken van escalaties. Vorige week nog zijn meer dan 30 Turkse soldaten gedood bij luchtaanvallen die Ankara aan het Syrische regime toeschreef.

