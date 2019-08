Syrisch regime voert opnieuw aanvallen uit in Idlib na staakt-het-vuren ADN

05 augustus 2019

17u04

Bron: Belga 2 De Syrische regimetroepen zijn vandaag opnieuw begonnen met het uitvoeren van aanvallen in de door rebellen gedomineerde noordwestelijke provincie Idlib, na een wapenstilstand van slechts vier dagen. Volgens het regime werd het akkoord geschonden door de rebellen.

"Door Turkije gesteunde terroristische groeperingen hebben geweigerd het staakt-het-vuren te respecteren en hebben verschillende aanvallen op burgers uitgevoerd ... Het leger zal zijn militaire operaties hervatten ... en reageren op aanvallen van het andere kamp", zei het leger in een verklaring die de staatsmedia verspreidden.

Enkele minuten na de aankondiging voerde de Syrische luchtmacht aanvallen uit op de stad Khan Shaykhun in het zuiden van de provincie Idlib, stelt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Volgens het officiële Syrische persagentschap Sana vielen om 15.30 uur, 14.30 uur Belgische tijd, terroristische groeperingen de Russische luchtmachtbasis Hmeimin aan, in de aan Idlib grenzende provincie Latakia, met verschillende doden tot gevolg.

Donderdagavond had het regime van Bashar al-Assad een voorwaardelijke staakt-het-vuren afgekondigd voor de noordwestelijke provincie Idlib, die gedomineerd wordt door de jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, vroeger de Syrische tak van Al Qaida). De voorwaarde was de implementatie van het akkoord dat in september 2018 tussen Rusland en Turkije over een gedemilitariseerde zone in Idlib gesloten werd. HTS-leider Aboe Mohamad al-Joulani zei zaterdag niet akkoord te gaan met een terugtrekking uit de bufferzone.