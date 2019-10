Syrisch regime reageert voor het eerst sinds ontplooiing troepen: “Syriërs zijn verenigd tegen flagrante agressie van Turkije” Turkse inval in Syrië ADN KV

17 oktober 2019

15u48

Bron: Belga 3 De Syriërs zijn verenigd tegen het Turks offensief tegen de Koerden in Syrië. Dat heeft de regering in Damascus vandaag gezegd in een eerste reactie sinds de ontplooiing van zijn troepen in het noordoosten van Syrië op vraag van de Koerden. De Syrische president Bashar al-Assad wil “alle legitieme middelen” inzetten tegen het Turkse offensief in het noorden van Syrië, deelt hij mee via sociale media.

"De Syrische overheid herbevestigt zijn totale verwerping en veroordeling van de flagrante agressie van Turkije", aldus het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht, dat werd verspreid door staatspersagentschap Sana. "De cohesie en de eenheid tussen alle Syriërs, onder de nationale vlag van Syrië, is groter dan ooit.”





Damascus beschuldigt Ankara er tevens van "dood en vernieling" te veroorzaken in het noordoosten van het land met een offensief dat de "expansionistische ambities" van Turkije blootlegt. Turkije krijgt bij zijn offensief hulp van het Syrische Nationale Leger, een verzameling van paramilitaire bewegingen gesteund door de oppositie.

Reactie Assad

Ook de Syrische president Assad heeft voor het eerst sinds de inzetting van zijn leger in het noordelijke gebied gereageerd. In een boodschap die het Syrische presidentschap verspreidde via sociale media hekelde hij de “agressie” van Turkije en verzekerde hij dat Syrië daarop zal reageren en die agressie “het hoofd zal bieden, onder alle vormen, in eender welke regio van het Syrische grondgebied en met alle beschikbare legitieme middelen”. Assad benadrukte dat Syrië had gereageerd op “de flagrante invasie” van Turkije in “verschillende plaatsen, door zijn agenten en zijn terroristen te treffen”.

Bijstand Koerden

Het Syrische regime stuurde begin deze week militairen naar de grensstreek om de Koerden bij te staan. Volgens de Koerden is dat het gevolg van een "pijnlijk compromis" met Damascus, dat jaren geleden de controle over de regio verloor. Rusland, een bondgenoot van het Syrische regime, is ondertussen begonnen met het opvullen van de gaten die de Amerikanen hebben veroorzaakt door het terugtrekken van de troepen. Ze positioneren zich onder meer in Manbij en Kobani.

Sinds het begin van het offensief op 9 oktober zijn volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten al tientallen burgers om het leven gekomen, en moesten 300.000 mensen hun huizen ontvluchten.