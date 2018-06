Syrisch regeringsleger verjaagt IS uit grensstad Boukamal SVM

11 juni 2018

16u58

Het Syrische regeringsleger heeft terreurgroep Islamitische Staat (IS) verjaagd uit Boukamal, een belangrijke stad aan de grens met Irak die de jihadisten sinds vrijdag deels hadden heroverd. Dat zegt de Britse site Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

De jihadisten van IS slaagden er vrijdag in om een deel van de oostelijke grensstad Boukamal te heroveren. De terreurgroep pleegde daarvoor tien zelfmoordaanslagen,daarbij kwamen zeker 25 mensen om het leven. Boukamal was een van de laatste IS-bastions in Syrië toen de terreurgroep er in november vorig jaar de controle verloor.

"De strijdkrachten van het regime en hun bondgenoten hebben de totale controle over Boukamal vandaag heroverd", liet SOHR-directeur Rami Abdel Rahmane aan het Franse persagentschap AFP weten. De IS-jihadisten hebben zich volgens het Observatorium nu teruggetrokken in de woestijn rond Boukamal.

246 soldaten om het leven gekomen

IS heeft nu nog minder dan 3 procent van het Syrische grondgebied onder controle, schat het SOHR. Het gaat vooral om woestijngebied ten oosten van Damascus en aan de grens met Irak. Maar de jihadisten weren zich wel met verschillende aanvallen tegen het regeringsleger van president Bashar al-Assad. De voorbije drie weken kwamen daarbij al 246 regimesoldaten om het leven.

In totaal heeft de Syrische burgeroorlog al aan meer dan 350.000 mensen het leven gekost. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn meer dan 920.000 mensen het land ontvlucht, een record sinds het begin van het conflict in 2011.