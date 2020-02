Syrisch meisje (3) dat wereld beroerde door bommen weg te lachen, mag in Turkije wonen ADN

26 februari 2020

22u09

Bron: AA 4 Het Syrische meisje dat de hele wereld rondging door samen met haar papa de bombardementen in haar woonplaats Idlib weg te lachen, mag met haar gezin een nieuw leven beginnen in Turkije. Dat meldt het Turkse staatspersagentschap AA.

De naam ‘Salwa’ doet mogelijk niet meteen een belletje rinkelen. Maar de uitbundige en tegelijk zo schrijnende schaterlach waarmee dit Syrische meisje de wereld beroerde, vermoedelijk wel. Haar vader wil voorkomen dat zijn 3-jarige dochtertje trauma’s oploopt door het oorlogsgeweld, en leerde haar om te lachen telkens er een bombardement in de buurt te horen is.

La vita è bella

De virale video van vader en dochter, gierend van het lachen bij het horen van een ontploffing, deed heel erg denken aan ‘La vita è bella’, de Oscarwinnende film over een vader die samen met zijn zoontje wordt opgesloten in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vader Guido slaagde daarin zoontje Giosuè ervan te overtuigen dat het kamp een spel is.



Exact wat ook de papa in Syrië bij zijn kleine meisje probeerde. “Een kind begrijpt de oorlog niet”, zei hij eerder aan Sky News. “Ik besliste om van deze nachtmerrie een spel te maken om te verhinderen dat Salwa getraumatiseerd raakt. Ik wil niet dat ze ziek wordt door angst.”

Promostunt

Nu mag het gezin dus in Turkije gaan wonen. Volgens Midden-Oostenspecialisten is dat vooral een goede publiciteitsstunt van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het gezin zelf is natuurlijk ontzettend dankbaar. Vooral dat de kleine Salwa nu veilig naar school kan, doet vader Abdullah veel plezier. Hij hoopt ook dat er snel een einde zal komen aan het conflict in Syrië, zodat ze weer terug naar hun echte thuis kunnen.

Offensief

De soldaten van de Syrische president Bashar al-Assad hebben sinds december, met de steun van de Russen, een offensief geopend in de provincie Idlib, het laatste bastion van het verzet tegen het Syrische regime. Ondanks een bestand dat in januari werd afgekondigd, zetten de troepen hun aanvallen voort en konden ze onlangs belangrijke terreinwinst boeken. De Turken zijn de rebellen enkele dagen geleden te hulp gesneld.

Sinds het begin van het offensief zijn bijna 950.000 mensen verdreven, meldde het bureau voor noodhulp van de Verenigde Naties eerder vandaag nog. Meer dan 560.000 van de vluchtelingen zijn kinderen, bijna 200.000 zijn vrouwen. Hulporganisaties spreken van een humanitaire ramp in de regio. Ze zijn amper nog in staat het grote aantal ontheemden hulp te bieden. Er is een tekort aan onderkomens, voedsel, brandstof en medische verzorging.

De oorlog in Syrië die begon in 2011, heeft al aan 380.000 mensen het leven gekost. Vele miljoenen mensen zijn dakloos geworden en zijn op de vlucht.

غادرت منذ قليل سلوى مع والديها الى #تركيا لترتاح من أصوات الصوااريخ والقذائف الروسيّة, على أمل أنّ يرتاح ماتبقّى من أطفال #سوريا من إجرام #روسيا والأسد... https://t.co/C0F9oV045x pic.twitter.com/06beZ69U30 Ammar Alzeer(@ AmmarAlzeer) link