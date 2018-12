Syrisch leger zegt Manbij te hebben ingenomen na vraag om hulp van de Koerden bvb

Bron: Belga 0 Het Syrische leger zegt dat zijn troepen de door de Koerden gecontroleerde stad Manbij in het noorden van Syrië hebben ingenomen, nadat de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) om bescherming tegen Turkije hadden gevraagd.

"De Syrische strijdkrachten garanderen volledige veiligheid aan alle Syrische burgers en anderen aanwezig in het gebied", zei het Syrische legerbevel in een verklaring.

Eerder op de dag zei YPG zich te hebben teruggetrokken uit Manbij, om zich te kunnen concentreren op het bestrijden van Islamitische Staat in het oosten van Syrië. "We nodigen de Syrische staat uit om zijn strijdkrachten te sturen om posten over te nemen en Manbij te beschermen in het licht van de aanhoudende bedreiging van Turkije", klonk het in een verklaring.



Een Koerdische bron van de Militaire Raad van Manbij zegt dat de Syrische regeringstroepen enkel een soort "veiligheidsgordel" hebben gevormd rond Manbij. Ook Rami Abdel-Rahman, het hoofd van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) ontkende dat de regeringstroepen Manbij zijn binnengevallen. Hij zei dat ze enkel posities hebben ingenomen in de buitenwijken. De Syrische regering is volgens hem al enkele dagen bezig met het verhogen van zijn troepen in het gebied.

Op 12 december kondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een militair offensief aan in Manbij. Erdogan zei later dat het offensief uitgesteld werd. Hij deed dat twee dagen nadat president Donald Trump onverwacht de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië aankondigde.

Turkije beschouwt YPG als een verlengstuk van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK, en vreest dat de Koerden een autonoom gebied in Syrië aan de Turkse grens consolideren. Een inval in Manbij zou de derde legeroperatie van Turkije in het noorden van Syrië zijn.