Syrisch leger rukt verder op in Oost-Ghouta: acht doden

07 april 2018

Bron: Belga

Het Syrische leger is met de steun van zware luchtaanvallen het laatst overgebleven bastion van de rebellen in Oost-Ghouta binnengerukt. Minstens acht burgers zijn vandaag door de aanvallen op de stad Doema omgekomen. Dat deelde het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) mee. Gisteren kwamen al minstens 40 burgers in de regio om het leven.