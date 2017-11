Syrisch leger heeft laatste IS-bolwerk heroverd Redactie

13u12

Bron: DPA 0 AFP Het Syrische leger heeft opnieuw de volledige controle over de grensstad al-Bu Kamal, het laatste bolwerk van terreurgroep IS in het land. Dat meldt het vanuit Groot-Brittannië opererend Observatorium voor de Mensenrechten.

Volgens het Observatorium zijn regeringstroepen samen met bondgenoten van paramilitaire groepen de stad, vlak bij de grens met Irak, binnengevallen, nadat IS-strijders zich terugtrokken naar gebieden in de olierijke provincie Deir ez-Zor, in het oosten van het land.

De afgelopen weken voerden het Syrisch regeringsleger en door Koerden geleide milities die bondgenoten zijn van de Amerikanen de strijd op om heel Deir ez-Zor weer onder controle te krijgen. Het regeringsleger controleert nu 37 procent van de olierijke provincie, de door de Amerikanen gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten 32 procent. De rest van de provincie is in handen van IS.

De aanval op al-Bu Kamal werd geopend enkele dagen nadat het Syrische leger, met steun van de Russische luchtmacht, erin slaagde de stad Deir ez-Zor te heroveren.