Syrisch leger dringt strategisch belangrijke stad Saraqib binnen HAA

05 februari 2020

20u59

Bron: AFP 0 Syrische regimetroepen zijn vandaag binnengedrongen in de stad Saraqib, in de noordwestelijke provincie Idlib. Het leger wil de controle overnemen over deze strategisch gelegen stad, die momenteel nog in handen is van rebellen en jihadisten.

Honderden strijders van jihadistische milities en van andere rebellengroepen hebben zich teruggetrokken in het noorden van de stad, zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de oorlog in Syrië monitort. "De regimetroepen staan op het punt de controle over de M5-snelweg over te nemen", klinkt het nog.

Het bewind van president Bashar al-Assad had in december 2019 een operatie in de provincie Idlib gelanceerd. De voorbije dagen namen de troepen met de steun van de Russische luchtmacht al meer dan twintig dorpen en gemeenten in het zuiden van de provincie Idlib in.

Saraqib bevindt zich op de kruising van de M4 en de M5, twee belangrijke autowegen die het Syrische regime wil heroveren. De M5 verbindt Aleppo, de op een na grootste stad van het land, met de hoofdstad Damascus. De M4 verbindt Aleppo dan weer met de kuststad Latakia.