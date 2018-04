Syrisch leger bereidt zich voor op mogelijke buitenlandse luchtaanvallen Redactie

10 april 2018

11u45

Bron: dpa 2 Het Syrische leger en zijn bondgenoten zijn in het hele land in staat van paraatheid en hebben sommige militaire posten geëvacueerd, in anticipatie op mogelijke buitenlandse luchtaanvallen. Dat berichtten het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) en activisten.

Het Syrische leger is in staat van paraatheid "op alle militaire luchthavens, grote legerbases in de hoofdstad Damascus en de buitenwijken, in Homs en de kustgebieden Latakia en Tartous", aldus Rami Abdel Rahman, hoofd van het observatorium. Activisten in de oostelijke provincie Deir al-Zour vertelden dat het Syrische leger en zijn bondgenoten de belangrijkste militaire controleposten aan het ontruimen waren.

De maatregel volgt op de veroordeling gisteren door de Amerikaanse president Donald Trump van de vermoedelijke chemische aanval op Douma, in Oost-Ghouta. Hij zei dat zijn administratie binnen 24 à 48 uur een "belangrijke beslissing" daaromtrent zou nemen.

Bij de aanval op Douma, het laatste stadje dat in handen is van de rebellen nabij Damascus, kwamen minstens zeventig mensen om, onder wie ook kinderen. Syrië ontkende dat een chemische aanval plaatsvond.

Niet-geïdentificeerde gevechtsvliegtuigen voerden gisteren een luchtaanval uit op een Syrische basis in de provincie Homs, waarbij zeker 14 leden van het Syrische leger en zijn bondgenoten om het leven kwamen. Rusland en Syrië houden Israël daarvoor verantwoordelijk, maar Israël ontkent. Libanon zei een klacht te zullen indienen bij de VN-Veiligheidsraad, omdat het Libanese luchtruim zou zijn gebruikt om de doelwitten in buurland Syrië aan te vallen.