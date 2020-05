Syrisch gezin dat asiel in ons land wilde aanvragen vangt bot, Francken reageert opgetogen: “We winnen over heel de lijn” SVM

05 mei 2020

14u05

Bron: Belga 0 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de klacht van een Syrisch gezin onontvankelijk verklaard. De familie vond dat het door België onmenselijk was behandeld omdat het geen visum had gekregen om hier asiel te vragen. N-VA-kamerlid Theo Francken kreeg daarvoor destijds als bevoegd staatssecretaris van Asiel en Migratie zware kritiek. Nu reageert hij opgetogen op Twitter. "We winnen over heel de lijn”, klinkt het.

Het koppel uit Aleppo had op de Belgische ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet visa van korte duur aangevraagd. Een bevriend gezin zou hen vervolgens in ons land kunnen opvangen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weigerde de aanvraag echter omdat het gezin eigenlijk op een lang verblijf uit was.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verplichtte de Belgische staat echter om vanwege de ernstige veiligheidsrisico's een doorgangsbewijs of een visum voor drie maanden af te leveren. Na een procedureslag werd de visumaanvraag toch definitief verworpen. Volgens de klagers werden ze onmenselijk behandeld en was er sprake van een schending van het recht op een eerlijk proces.

“Wekenlang uitgespuwd”

Het Hof verwerpt die claim nu en oordeelt ook dat de familie niet onder de Belgische jurisdictie valt. “Maar dit betekent niet dat staten geen inspanningen hoeven te leveren om de toegang tot asielprocedures te vergemakkelijken via hun ambassades en consulaten”, klinkt het wel.

Francken reageert opgetogen in een reeks tweets. "We winnen over heel de lijn", schreef hij. "Wekenlang werd ik door de media, juridische en politieke wereld uitgespuwd omdat ik de hallucinante uitspraak van de RVV-rechter (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen; nvdr.) weigerde uit te voeren. Ik hield voet bij stuk, geen asielaanvragen op onze ambassades. Elf lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, sloten zich bij me aan. We wonnen alles. Ik vraag me af of de RVV die beruchte rechter nu eens zal aanspreken voor zo'n hallucinante rechtspraak... Waarschijnlijk niet”, besluit hij.

Na de Belgische rechtbank en het Europees Hof van Justitie geeft nu ook Straatsburg mij gelijk. Ik weigerde terecht die dwangsommen te betalen.



Opengrenzenlobby krijgt hier een dreun van jewelste want cruciale en principiële zaak!



Géén asielaanvragen op onze ambassades! Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link

Het bewijst nogmaals dat je soms koppig moet volhouden en doorgaan, ook al zit heel de Wetstraat op je kap, word je in de Kamer uitgescholden voor moordenaar en schrijven partijvoorzitters van de meerderheid kerstbrieven om je onderuit te stampen. 💪 Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link