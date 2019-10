Syriër uit Duitsland steekt zichzelf in brand voor VN gebouw in Genève AW

23 oktober 2019

13u07

Bron: Belga 0 Een Syrische Koerd die in Duitsland verblijft, heeft zichzelf voor het gebouw van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) in Zwitserland in brand gestoken. De 31-jarige man raakte zwaargewond, meldt politiewoordvoerder Silvain Guillaume-Gentil.

De Syriër heeft zich vanmorgen omstreeks 7.40 uur voor het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen in Genève met benzine overgoten en aangestoken. Hij had geen verklaring voor zijn daad uitgeschreven, verklaarde de politiewoordvoerder. Uit documenten die de man bij zich had, is gebleken dat hij in Duitsland woont. Waar in Duitsland precies is niet duidelijk.

Volgens een woordvoerster van het UNHCR kwamen de hulpdiensten snel ter plaatse. De man werd per helikopter naar een ziekenhuis in Lausanne gebracht dat gespecialiseerd is in brandwonden.

Koerden in Zwitserland hebben de afgelopen weken verschillende keren betoogd tegen het Turkse militaire offensief in het noordoosten van Syrië, waardoor duizenden Syrische Koerden naar Irak moeten vluchten.