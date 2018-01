Syriër steekt Afghaanse asielzoeker (39) dood in Duits opvangcentrum IB

05u55

Bron: Belga 4 EPA Archieffoto. In Duitsland is gisteren een Afghaan doodgestoken in een opvangcentrum voor asielzoekers in Hattersheim, nabij Frankfurt. Dat meldde de politie.

De 39-jarige man werd met meerdere steekwonden aangetroffen en kon niet meer gereanimeerd worden door de hulpdiensten.

Een 26-jarige Syriër die ook in het opvangcentrum verbleef, is opgepakt in verband met het overlijden. Hij moet vandaag voor de rechter verschijnen.