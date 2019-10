Syriër ramt met gestolen vrachtwagen verschillende wagens in Duitsland, politie gaat uit van terreuraanslag SVM IB KVE

08 oktober 2019

10u08

Bron: Bild, Focus, ANP 212 In de Duitse plaats Limburg heeft een man in een gestolen vrachtwagen meerdere auto's geramd. In totaal raakten 9 mensen lichtgewond. De bestuurder van de vrachtwagen, een Syrische vluchteling, is opgepakt en zou zelf ook verwondingen hebben opgelopen. Volgens Duitse media gaat de politie uit van een terreuraanslag. De man zou meerdere pogingen hebben ondernomen om een vrachtwagen te stelen.

De man die de vrachtwagen bestuurde, is met opzet ingereden op auto’s die bij een stoplicht stonden te wachten. Bij het ongeval kwamen verschillende mensen klem te zitten in hun auto. Naast de vrachtwagen waren in totaal acht andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

De politie heeft de verdachte bestuurder opgepakt. Het gaat om een Syriër die zich sinds 2015 ophoudt in Duitsland. Hij zou 32 jaar oud zijn.

Getuigen hadden het tegenover lokale media over het “doelloze gedrag” van de verdachte. De Frankfurter Neue Presse sprak met de rechtmatige bestuurder van de vrachtwagen en die zei dat hij door een man, een dertiger, uit zijn stuurcabine was getrokken. “Ik vroeg hem wat hij van me wilde, maar hij antwoordde niet”, aldus de vrachtwagenbestuurder. “Ik heb hem de vraag opnieuw gesteld, en hij heeft me uit de vrachtwagen getrokken.”

Nog volgens het medium zou de bestuurder die het ongeval veroorzaakte volgens getuigen verschillende keren ‘Allah’ hebben gezegd. Dat wordt echter niet door de politie van Westhessen bevestigd. Die waarschuwde via Twitter dat niemand gebaat is bij “trollen of wilde speculaties”.

Derzeit kommt es in #Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz:https://t.co/FvSksHUQp3



Bitte beachtet: Der Tatverdächtige wurde festgenommen, unsere Ermittlungen laufen - bitte haltet euch mit Spekulationen zurück. Trolle oder wilde Spkulationen braucht niemand. pic.twitter.com/VbTWplHDlS Polizei Westhessen(@ Polizei_WH) link