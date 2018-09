Syriër opgepakt in Berlijn wegens plannen van aanslag in Israël

28 september 2018

In Berlijn is een 21-jarige Syriër opgepakt op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag in Israël. Dat meldden Duitse media donderdagavond.