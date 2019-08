Syriër krijgt 9 jaar en 6 maanden cel voor doodsteken van Duitser in Chemnitz AW

22 augustus 2019

14u49

Bron: Belga 0 De 24-jarige Syriër Alaa S. die ervan beschuldigd werd een man in de stad Chemnitz in het oosten van Duitsland te hebben gedood bij een steekpartij, heeft negen jaar en zes maanden celstraf gekregen.

Het hof in Dresden vond de man schuldig aan het toebrengen van ernstige lichamelijke schade en doodslag. De Syriër werd ervan verdacht - samen met een Irakees die nog voortvluchtig is - een 35-jarige Duitser fataal te hebben verwond met een steekwapen en een andere man zwaar te hebben verwond in de marge van een stadsfestival in Chemnitz in augustus vorig jaar.



De gewelddaad leidde tot betogingen en geweldpleging tegen migranten in Chemnitz. Dat geweld werd veroordeeld door Duitse politici en kanselier Angela Merkel.

