Syriër die zeven maanden vastzat op Maleisische luchthaven aangekomen in Canada kv

27 november 2018

22u09

Bron: CBC, Huffington Post 0 Een Syrische man die de voorbije zeven maanden doorbracht in de transitterminal van Kuala Lumpur, is maandag toegekomen in de Canadese stad Vancouver. Daar werd hij opgewacht door een Canadese vrouw die zich de voorbije maanden voor zijn zaak had ingezet.

Hassan Al Kontar (37) is afkomstig uit het Syrische Dama, maar hij heeft al jaren geen voet meer in zijn thuisland gezet. In 2006 trok hij naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij aan de slag ging als marketingmanager. Toen zijn werkvergunning daar in 2011 afliep, wilde hij niet terugkeren naar Syrië, waar net de oorlog was uitgebroken, uit vrees dat hij verplicht zou worden om zich aan te sluiten bij het leger. Omdat geen enkel ander land hem een visum wilde verschaffen, bleef hij illegaal in de VAE. In 2017 werd hij gearresteerd en gedeporteerd naar Maleisië, een land waar Syriërs zonder visum binnen mogen.

In maart van dit jaar werd hem op de luchthaven van Kuala Lumpur de toegang ontzegd tot een vlucht van Turkish Airlines naar Ecuador, waardoor ook zijn Maleisisch toeristenvisum kwam te vervallen. Al Kontar kon geen kant meer op en strandde in de transitterminal van de luchthaven. Daar zou hij zeven maanden blijven, tot hij op 1 oktober werd gearresteerd en opgesloten in een gesloten centrum.

Breaking news ✌✌ pic.twitter.com/o2vQGROBdS Hassan Al Kontar(@ Kontar81) link

De Maleisische autoriteiten wilden hem overdragen aan Syrië, maar een Canadese vrouw, Laurie Cooper, wist daar samen met een groepje vrijwilligers een stokje voor te steken. Via sociale media was Al Kontar er de voorbije maanden in geslaagd om internationale aandacht te krijgen voor zijn verhaal. Na maandenlang lobbywerk verkreeg Laurie met de hulp van haar team voor Al Kontar een permanente verblijfsvergunning. Via een GoFundMe-pagina zamelden ze ook geld in om Al Kontar de kans te geven om een nieuw leven te beginnen in Canada.

De Canadese overheid en een advocaat die werd ingeschakeld door Cooper onderhandelden over zijn vrijlating. Maandag zette Al Kontar eindelijk voet aan Canadese grond. “Ik geloofde het niet tot ze me mijn ticket toonden”, vertelde hij na zijn aankomst over het moment waarop hij hoorde over zijn vrijlating. “Ik zei: tot ik Canada bereik, is niets zeker.”

Op de vlucht naar zijn nieuwe thuisland deed de man dan ook geen oog dicht. Laurie Cooper wachtte hem op. Het was de eerste keer dat de twee elkaar in levenden lijve ontmoetten. “Als ik aan hoop dacht, dacht ik aan haar”, vertelde hij over Cooper. “Er zijn zoveel dingen die ik tegen jou wil zeggen”, zei hij tegen de vrouw.

Al Kontar krijgt voorlopig onderdak in de woning van Cooper in het bergdorp Whistler. Een hotel in het skiresort bood hem ondertussen ook al een full-time job aan.

“Het komt goed met me”, zei hij aan de aanwezige journalisten, vooraleer hij zich voor het eerst in zeven maanden weer in de frisse buitenlucht begaf.