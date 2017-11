Syriëgangster Lieke S. noemt zich tegenwoordig Hayat S.: "Ik ben geen net, lief meisje" Redactie

Eind vorig jaar werd een Nederlandse in Bulgarije opgepakt omdat ze zich bij de Syrische strijders zou willen voegen. Lieke S. noemt zich tegenwoordig Hayat S. Tot nu toe zweeg ze, ook tegen justitie. Nu vertelt ze háár verhaal, aan onze collega's van het Algemeen Dagblad.

Het is diep in de nacht als we een eind maken aan het gesprek. Wacht, nog één vraag: hoe ziet ze haar rechtszaak? Ze haalt haar schouders op. ,,Ik hoop dat de rechters openstaan voor me. Maar er telt zoveel meer. Getuigenissen, onderzoeken. Stel dat er die week een aanslag is? Ik zie wel. Ik vertrouw op God. Allah doet wat goed is."



En ze wil wegfietsen, de donkere nacht in. Niet bang? ,,Neuh, ik ben eigenlijk nooit bang." Eind vorig jaar werd Hayat S. (34) nieuws toen ze, als de geradicaliseerde Lieke S. uit de Helmondse wijk Stiphout, opeens in Bulgarije werd opgepakt als mogelijk moslimstrijdster. Kranten toonden een donkere foto van een geblurd gezicht, omhuld door een hidjab, omringd door forse Oost-Europese dienders. Maanden zat ze in de cel. Eerst daar, later hier, in het Pieter Baan Centrum en de zwaarbewaakte terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

Verhaal

Nu zit ze achter een kopje koffie en wil ze haar verhaal doen. Tegen justitie zweeg ze, maar het wordt tijd om háár waarheid te vertellen, vindt ze. Eindelijk zien we dat gezicht. Frêle. Beetje oosters. Grote heldere ogen. Vriendelijk, open en voor de duvel niet bang. Rechtdoorzee, vastberaden. Geen drammer. Ze zal zonder enige hapering antwoorden formuleren, geen moment aarzelen. Koranteksten blijven uit. Overal is al over nagedacht. Haar leven kent weinig raadsels.

Op tafel ligt de hamvraag. Wat brengt een net meisje uit een gewoon gezin - vader onderwijzer, moeder verkoopster in een boekwinkel - uit het ogenschijnlijk zo keurige Stiphout ertoe zich tot de islam te bekeren en in Syrië te willen strijden voor het oorlogszuchtige IS? Ze lacht. ,,Die vraag had niet fouter kunnen zijn", zegt ze. ,,Ik ben niet netjes, ik kom uit Helmond, ik geloof al jaren in Allah, Syrië was geen bewust plan, ik ging zeker niet om te strijden en de oorlog is niet van IS maar het Westen." Kleine pauze, boze blik: ,,En ik ben geen meisje, maar een vrouw."

Ze was nooit een net meisje, zegt ze. ,,Eerder een hanggroepjongere dan een nerd. Stiphout heeft een nette naam, maar ook daar kan de jeugd er wat van. Ik had goede cijfers op school, maar dat betekende niet dat ik niet spijbelde. Heel mijn leven ben ik al idealistisch, heb altijd geknokt voor anderen. Mijn eerste protest was toen ik acht jaar oud was, een ingezonden brief naar het ED over panda's. Zo bleef ik altijd bezig. Tegen pesten, voor dierenrechten, tegen het tweedefase-onderwijs, voor Amnesty."

Vuur

,,Ik heb twee propedeuses in universitaire studies gehaald, biomedische wetenschap en culturele antropologie. Door de laatste studie zag ik hoe rijk de wereld is. Maar de studie was niks, ik ging werken. Altijd bezig. Toen ik 23 was, kreeg ik een dochtertje. Snel dus, maar wel welkom. Geen ideale situatie, de relatie duurde geen jaar meer."



Het geloof was er al lang. ,,Op mijn zevende las ik de bijbel voor het eerst. Ik zag er veel in, had een duidelijk godsbesef, maar niet katholiek. Geen drie-eenheid, Jezus is voor mij geen God. Er is maar één God. Ik voelde me thuis in de protestantse kerk, die is zuiverder in de leer, laat veel opsmuk en bijverhalen weg. En bij gezangen skipte ik zinnetjes waar ik het niet mee eens was. Jezus zoon van God? Nou, voor mij niet."



,,Ik werd rustiger. Het vuur zat nog wel in me, maar was onderworpen aan God. Ik had een mooie baan. Heel cool, diversiteit en participatie, de vijf procent-regel voor arbeidsinvaliden realiseren." Met een brede lach: ,,Ik werkte soms op dezelfde verdieping als de AIVD. Megaleuk, uitdagend en dankbaar maar na een tijdje zag ik dat het niet om het resultaat ging. Het was puur politiek. Het werd inhoudsloos en dat wilde ik niet."

Islam

Toen kwam de islam in haar leven. ,,Ik maakte een spirituele ontwikkeling door, zag meer dan anderen." Wat ze daarmee bedoelt kan ze niet uitleggen. ,,Het was verwarrend, maar ook verhelderend. Ik ga voor de Allerhoogste. Wat ik ervaar, komt van God, dus ik ging op zoek naar God. En die zag ik het meest zuiver in de islam. Die is allesomvattend. Er zijn veel profeten, en de islam omarmt ze allemaal. Islam erkent Jezus als profeet, het christendom sluit Mohammed juist buiten. Ja, de overstap voelde een beetje als verraad. Maar de koran zei me zoveel wat ik al waarnam van het geloof in God. In Allah. Het maakt niet uit hoe je hem noemt."

,,Het was niet makkelijk. Islam is een andere denktaal, ik moest andersom denken. Nederland is individualistisch, gaat uit van de ik. Maar islam gaat uit van God, het is onderwerping aan God, als gehele gemeenschap."

