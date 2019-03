Syrië verwerpt rapport OPCW over gebruik chloorgas in Douma kv

08 maart 2019

00u17

Bron: Belga 0 Syrië verwerpt vandaag het rapport van het OPCW, de internationale waakhond die toeziet op het verbod op het gebruik van chemische wapens. In dat rapport wordt gesteld dat bij de aanval op de Syrische stad Douma in april 2018 chloorgas is gebruikt. Het OPCW noemt in zijn rapport geen verantwoordelijken voor de aanval.

Douma was toen in handen van de rebellen. Volgens de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties kwam bij de aanval zeker een vijftigtal mensen om. Tot 650 personen raakten gewond.

Er ontstond een hevige controverse over de gifgasaanval. De Syrische oppositie en het Westen stelden de Syrische regeringstroepen verantwoordelijk. Vanwege het voorval bombardeerden de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië stellingen van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Syrië en bondgenoot Rusland hebben de beschuldigingen steeds van de hand gewezen. Volgens hen ging het om een geënsceneerde aanval door opstandelingen.



In een mededeling via het staatspersagentschap SANA verwierp een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken de "valse berichten die geen enkele geloofwaardigheid genieten". Syrië "dat alle faciliteiten verleende aan het (OPCW-) team, hoopte dat de missie tot logische en professionele conclusies zou komen los van alle druk of politisering, maar het is betreurenswaardig dat het rapport vol valse feiten staat", aldus de woordvoerder.