Syrië slaat nachtelijke luchtaanval op verschillende militaire doelwitten af IB

17 april 2018

02u00

Bron: ANP, Belga, The Guardian 3 Verschillende militaire doelwitten in Syrië zijn deze nacht bestookt met raketten. Dat zegt het Syrische ministerie van Defensie dat naar eigen zeggen heeft ingegrepen na een raketaanval die gericht zou zijn op de vliegbasis Shayrat in de buurt van de stad Homs.

Volgens de Syrische televisie zijn de raketten door het luchtafweergeschut onschadelijk gemaakt. De televisie toonde beelden van het neerhalen van een projectiel. Wie de raketten heeft afgevuurd, is nog niet bekend. Volgens onbevestigde berichten van de Syrische media zouden Israëlische vliegtuigen de aanvallen uitgevoerd hebben.

Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse ministerie van Defensie zit de VS niet achter de aanval. "Er zijn op dit moment geen Amerikaanse militaire activiteiten in het gebied gaande'', aldus het Pentagon in een reactie.

Een woordvoerder van het Israëlische leger bevestigde noch ontkende betrokkenheid bij de aanval. "Wij geven geen commentaar op deze berichten."

Elders in Syrië meldt de pro-Iraanse beweging Hezbollah dat Syrië drie raketten onschadelijk heeft gemaakt die waren gericht op het militaire vliegveld van Dumair, ten noordoosten van de hoofdstad Damascus. Ook hier is het niet duidelijk wie er achter de lancering zit.

Van beide beschietingen zijn geen meldingen van slachtoffers bekend.

Militaire luchtmachtbasis

Onder meer de de militaire luchtmachtbasis van Shayrat in het centrale gouvernement Homs zou aangevallen zijn. Een jaar geleden viel het leger van de Verenigde Staten al deze basis aan als reactie op een vermoedelijke gifgasaanval met tientallen doden op de stad Khan Sheikhoun. Experts van de Verenigde Naties hielden toen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de aanval.

Vergeldingsaanval

Vorig weekend vielen de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk doelwitten in Syrië aan als vergelding voor een nieuwe vermoedelijke gifgasaanval in de stad Douma. Naar eigen zeggen richtten ze zich op infrastructuur voor de aanmaak en opslag van chemische wapens.