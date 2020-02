Syrië schiet bijna Airbus met 172 passagiers uit de lucht HAA

07 februari 2020

07u28

Bron: ANP, New York Times 40 Syrisch luchtafweergeschut heeft bijna een passagiersvliegtuig neergehaald. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA, op basis van de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie.

Syrië reageerde op een Israëlische raketaanval nabij Damascus. Een van de Syrische raketten raakte bijna een Airbus A320 met 172 passagiers aan boord.

Het toestel maakte na de beschieting een noodlanding op de door Rusland gecontroleerde luchtmachtbasis Khmeimim aan de Syrische kust.

De woordvoerder zei dat vier Israëlische straaljagers in totaal acht raketten hebben afgevuurd op buitenwijken van Damascus. De F-16's zijn het Syrische luchtruim niet binnengegaan.

Het is onduidelijk waar het passagiersvliegtuig vandaan kwam en wat het als eindbestemming had. Ook is niet bekend om welke luchtvaartmaatschappij het gaat.

Begin januari werd in de buurt van Teheran nog een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten door Iraanse militairen. Bij de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven.