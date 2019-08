Syrië opent humanitaire corridor zodat burgers Idlib kunnen verlaten HL

22 augustus 2019

12u56

Bron: Belga 0 Het Syrische regime heeft de opening van een corridor aangekondigd zodat burgers die dat willen, de regio Idlib kunnen verlaten. Daar vinden gevechten plaats tussen de regeringstroepen aan de ene kant en jihadisten en rebellen aan de andere.

Dankzij luchtbombardementen en artilleriebeschietingen konden de regeringsgetrouwe troepen oprukken in de provincie in het noordwesten van het land. Idlib wordt gedomineerd door jihadisten van Hayat Tahrir al-Cham (HTS) en biedt ook onderdak aan rebellengroepen.



"De Syrische Republiek kondigt de opening aan van een humanitaire corridor in de regio Sourane, in het noorden van de provincie Hama, om de burgers die de gebieden onder controle van de terroristen in het noorden van Hama en het zuiden van Idlib willen verlaten, toe te laten dat ook te doen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Damascus, geciteerd door het staatsnieuwsagentschap Sana.

De gisteravond hadden de troepen van het regime de strategische stad Khan Cheikhoun veroverd in het zuiden van Idlib. Daar en in naburige regio’s in het noorden van de provincie Hama hadden jihadisten en rebellen zich teruggetrokken door de opmars van het regime.