Syrië onderschept “vijandelijke Israëlische raketten” kg

01 juli 2019

06u28

Bron: Belga 0 De Syrische luchtmacht heeft “vijandelijke Israëlische raketten" kunnen onderscheppen in de buurt van Damascus. Volgens het Syrische staatspersagentschap Sana kwamen toch vier burgers om het leven. Nog eens 21 anderen raakten gewond.

Een van de dodelijke slachtoffers zou een kind van 3 jaar zijn, laat het persagentschap weten. Dat spreekt over Israëlische aanvallen in de buurt van Damascus en Homs, in het westen van Syrië. Sana gaf geen details over de exacte locatie en doelwitten. Verschillende huizen raakten beschadigd door de druk van de ontploffing en burgers raakte gewond door glasscherven.



Volgens het Syrische observatorium voor de mensenrechten waren de aanvallen gericht tegen een onderzoekscentrum en een militair vliegveld ten westen van Homs, waar Libanese sjiitische Hezbollah-troepen en Iraanse troepen worden ingezet. De ngo spreekt enkel over gewonden en maakt geen melding van doden.