Syrië en Rusland beschuldigen Israël van bombardement belangrijke militaire luchthaven, Amerikanen sluiten militaire actie niet uit IB TT

09 april 2018

04u34

Bron: Belga, ANP, Reuters 14 In het gouvernement Homs, in het centrum van Syrië, is afgelopen nacht de belangrijke basis T-4 van de Syrische luchtmacht nabij Tiyas gebombardeerd. Dat meldt het Syrische staatspersagentschap Sana, dat ook Isra ël van de aanval beschuldigt . Rusland zegt eveneens dat twee Israëlische gevechtsvliegtuigen de aanval hebben uitgevoerd. Er zouden minstens 14 doden gevallen zijn. Ondertussen sluiten de VS militaire actie tegen Assad niet uit.

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis zei dat niets uit te sluiten valt. De Amerikanen verdenken het regime van president Bashar al-Assad van een chemische aanval op het stadje Douma, in Oost-Ghouta, waarbij ruim 150 mensen om het leven zijn gekomen.

"Acht raketten afgevuurd"

De chemische aanval werd vannacht gevolgd door een bombardement op de Syrische luchtmachtbasis. Zowel Syrië als Rusland verdenken Israël daarvan.

"De Israëlische aanval op de T-4-basis werd uitgevoerd met F-15-gevechtsvliegtuigen die verschillende raketten hebben afgevuurd van boven Libanon", aldus het Syrische persbureau Sana. Het Russische ministerie van Defensie meldt dan weer dat Israël met twee F-15's acht raketten heeft afgevuurd waarvan er vijf door de Syrische luchtafweer zijn onderschept.

Aanvankelijk meldde Sana dat de de Verenigde Staten mogelijk achter de luchtaanval zouden zitten, maar in een korte mededeling ontkent het Pentagon dat.

"Op dit moment voert het Amerikaanse ministerie van Defensie geen luchtaanvallen uit in Syrië", luidt het. "Hoe dan ook volgen we de situatie van dichtbij op en steunen we de lopende inspanningen om zij die chemische wapens gebruiken, in Syrië en elders, verantwoordelijk te stellen." Ook Frankrijk zegt niets met de luchtaanval te maken te hebben.

Syriërs, Iraniërs en Arabieren gedood

Het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat er zowel Syriërs, Iraniërs als Arabieren onder de doden zijn en dat het telkens om militairen ging die strijd leveren aan de zijde van president Bashar al-Assad van Syrië. Eerder had Sana al gewag gemaakt van "martelaren en gewonden".

Volgens Rami Abdel Rahman, het hoofd van het Observatorium, waren er "minstens drie Syrische legerofficieren en ook Iraniërs" onder de doden. Hij kon niet zeggen of de Iraniërs leden waren van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Israël heeft in februari ook aanvallen op deze basis uitgevoerd. Aangenomen wordt dat de aanwezigheid van Iraanse elitetroepen op de basis de reden voor de aanval is geweest.

"Grote prijs"

Gisteren had Amerikaans president Donald Trump het Syrische regime nog gewaarschuwd dat het "een grote prijs zou betalen" na de vermoedelijke chemische aanval in Douma, in Oost-Ghouta. Daarbij zouden ruim 150 mensen zijn gedood. De Syrische regering ontkent dat er een aanval met chemische wapens heeft plaatsgevonden. In april vorig jaar beval Trump ook al een aanval een Syrische basis na de aanval met saringas in het Syrische dorpje Khan Shaykhun.

Vlak voor het bombardement kondigde het Witte Huis nog aan dat Trump in een telefoongesprek met Emmanuel Macron was overeengekomen om een "sterk gezamenlijk antwoord" te bieden op de "afgrijselijke" berichten. Het regime van Syrisch president Bashar al-Assad "moet rekenschap afleggen voor zijn voortdurende mensenrechtenschendingen", klonk het.

"Geen spoor van chemische substanties gevonden"

Russische specialisten hebben echter "geen enkel spoor" van chemische substanties gevonden, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vanmorgen.

"Onze specialisten hebben zich al ter plaatse begeven. Ze hebben er geen enkel spoor gevonden van chloor of van enige andere chemische substantie die tegen burgers gebruikt is", zei hij tijdens een persconferentie.

In Den Haag maakte de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bekend dat het de aanval op Douma zal onderzoeken. Er zal in de eerste plaats worden nagegaan of er überhaupt chemische wapens werden ingezet.

De aanval op de Syrische luchtmachtbasis noemde de Russische minister Lavrov dan weer een "bijzonder gevaarlijke ontwikkeling". "Ik hoop dat op zijn minst de Amerikaanse militairen of de militairen van de landen die deelnemen aan de door de VS geleide coalitie dat begrijpen", zei Lavrov.