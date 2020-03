Syrië eist einde van internationale sancties vanwege coronavirus YV

19 maart 2020

16u21

Bron: Belga 0 Syrië heeft de Verenigde Staten en de Europese Unie opgeroepen hun sancties tegen de regering in Damascus onmiddellijk op te heffen vanwege de verspreiding van het coronavirus.

Door vast te houden aan die beperkende maatregelen, zijn de bondgenoten mee verantwoordelijk voor elk slachtoffer van de pandemie in Syrië, omdat ze de inspanningen voor een indamming van het virus in de weg staan, luidt het. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over “eenzijdige” en “illegale” sancties.

Syrië heeft vooralsnog geen melding gemaakt van een coronageval. Hulporganisaties hebben wel al gewaarschuwd dat het virus een groot gevaar zou kunnen zijn voor de miljoenen vluchtelingen in het land.

Handelsbeperkingen

De sancties tegen het regime van Bashar al-Assad zijn er gekomen omdat de Syrische president wordt verdacht van schendingen van de mensenrechten. Het gaat onder meer om handelsbeperkingen, het blokkeren van rekeningen en een inreisverbod. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de Syrische economie in een zware crisis zit. De wederopbouw van vernielde gebieden loopt vertraging op.

Een trouwe bondgenoot van de internationaal sterk geïsoleerde regering in Damascus is Iran, zelf het slachtoffer van sancties en vooral ook zwaar getroffen door de coronacrisis, met momenteel 11.413 actieve besmettingen en een totaal van 1.284 doden.