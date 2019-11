Syrië, Egypte, Jordanië veroordelen bocht van VS over Israëlische nederzettingen LH

19 november 2019

15u02

Bron: Belga 0 Syrië, Egypte en Jordanië hebben de verklaring van de VS veroordeeld dat het de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer in strijd met het internationale recht beschouwt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, maakte de ommekeer in het Amerikaanse beleid gisteren bekend.

In een mededeling verspreid door het Syrische staatspersbureau SANA zei het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken dat Damascus "de Amerikaanse positie tegenover de zionistische nederzettingen in de Palestijnse gebieden krachtig veroordeelt" en dat de nederzettingen "een flagrante schending van het internationale recht zijn". Syrië meent dat het Amerikaanse standpunt "ongeldig is en geen wettelijk effect heeft".



Egypte staat achter de internationale resoluties en wetten die de nederzettingen als "illegaal en een schending van het internationale recht" beschouwen, zei woordvoerder Ahmed Hafez van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken.



Gisteren noemde de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ayman al-Safadi, de nederzettingen "een onaanvaardbare unilaterale maatregel" die het internationale recht schendt en de kans op een tweestatenoplossing ondermijnt. Al-Safadi waarschuwde ook voor "gevaarlijke gevolgen" die de ommezwaai in de Amerikaanse houding op het vredesproces zal hebben.

Kans op onderhandelde vrede

Pompeo zei dat de pro-Israëlische stap een kans op een onderhandelde vrede bood in plaats van de voortzetting van een geschil over hun wettigheid. Er leven nu meer dan 600.000 Israëliërs in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.



De VN-Veiligheidsraad vroeg in 2016 een volledige stopzetting van de bouw van de nederzettingen en keurde een resolutie goed die hen een schending van het internationale recht noemt.