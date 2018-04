Syrië bereikt akkoord met rebellen over vertrek uit Oost-Goutha kg

08 april 2018

15u24

Bron: Belga 1 De Syrische regering heeft een akkoord bereikt met de rebellen in Douma, in de regio Oost-Ghouta, over de terugtrekking van strijders uit de stad. Dat melden de Syrische staatsmedia.

Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta die nog gecontroleerd wordt rebellen, meer bepaald door de militie Jaish al-Islam. Het akkoord dat zondag volgens het Syrische regime gesloten werd, zou voorzien dat alle strijders van die militie zich veilig uit de stad kunnen terugtrekken. In ruil daarvoor zal de groep al zijn gevangenen vrijlaten, schrijft het door de staat gecontroleerde persbureau Sana.

De militieleden zouden de komende 48 uur worden overgebracht naar Jarablus, een Noord-Syrische stad die onder de controle van de oppositie valt.

Tweede akkoord

Het Syrische regime en Jaish al-Islam hadden op 1 april al eens een akkoord gesloten over de terugtrekking van strijders en hun familieleden. Er werden zeker 1.200 rebellen en burgers met bussen weggevoerd, maar wegens meningsverschillen werden de ontruimingen donderdag stopgezet. Daarop hadden het Russische en het Syrische leger een nieuw offensief op Douma opgestart.