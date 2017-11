Syrië: "Amerikaanse troepen moeten vertrekken" KVE

16u57

Bron: ANP 0 De Syrische autoriteiten eisen dat Amerikaanse militairen worden teruggetrokken uit hun land. Een officiële bron binnen het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de aanwezigheid van de Amerikanen volgens staatspersbureau SANA "een daad van agressie''.

AFP

Het departement reageerde op uitspraken van de Amerikaanse minister Jim Mattis (Defensie). Hij stelde gisteren dat de Verenigde Staten doorgaan met het bestrijden van terreurgroep Islamitische Staat in Syrië "zolang zij willen vechten''.

De bewindsman zei ook dat de VS willen voorkomen dat een IS "2.0'' kan ontstaan.

Het Syrische ministerie benadrukte dat "de VS noch anderen'' een oplossing voor het langlopende conflict kunnen opleggen door militaire druk uit te oefenen.

Washington geeft in Syrië steun aan strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die eerder onder meer IS-bolwerk Raqqa veroverden.